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初二省道15路段估湧車潮 國道客運仍逾6成空位

2024/2/10 17:01
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（中央社記者劉世怡台北10日電）公路局今天說，明天大年初二，預估15路段將湧現回娘家及出遊車潮，包含台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山等；西部國道客運尚有6成空位，東部國道客運也有8成空位。

交通部公路局發布新聞稿指出，針對2月11日（大年初二），預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等15個路段，將湧現回娘家及出遊車潮。

新聞稿指出，預估11日上午起，台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段、台74線台中環線接國3、台18線中埔交流道、台88線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況。

另外，台3線、台7線大溪至慈湖、台9甲線新店至烏來、台3丙線竹山紫南宮、台3線大湖、台21線日月潭、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段預計11日下午出現車潮。

公路局表示，針對國道易壅塞路段、省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等；疏運資訊可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢即時路況。

公共運輸部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

公路局指出，依目前預售情形，西部國道客運尚有63.64%空位，東部國道客運尚有85.45%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：蕭博文）1130210

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