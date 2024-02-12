蘇花路廊北上車多速緩 預估初四北向北返尖峰日

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（中央社記者李卉婷花蓮縣12日電）春節連假第5天初三下午蘇花路廊北上車多速緩，公路局東區養護工程分局表示，預估明日初四北向為連假北返尖峰日，首次實施高乘載管制措施，提醒用路人避開尖峰時段行駛。

東區養護工程分局交通管理及控制中心表示，春節連假第5天，宜花地區天氣晴朗，截至下午3時為止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為9224輛、北上8147輛。旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約80分鐘，崇德至蘇澳經蘇花改北上旅行時間約125分，預估今天蘇花路廊北向車流量仍有約9000輛通行需求。

東區養護工程分局預估明、後兩天(初四、初五)為春節連假北上車潮最高峰，以北返旅次為主，依過往疏運狀況研判，包括南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能車多。

提醒用路人提前規劃今天或延後避開車多時段，也提供後續假期預估交通量與車多壅塞時段供用路人參考。蘇花路廊北上初四(13日)全日交通量約2萬2000輛次/日，車多壅塞時段為上午10時至翌日凌晨2時；初五(14日)全日交通量約2萬輛次/日，車多壅塞時段為10時至晚間11時。

呼籲用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或多搭乘大眾運輸服務。為因應北上大量車流湧入蘇花路廊，首次辦理高乘載管制措施。高乘載管制時段13、14日一連2天上午10時至晚間8時，高乘載管制地點為台9線崇德路段北向(168.2K)，高乘載管制將視現場情形採機動管制。（編輯：孫承武）1130212