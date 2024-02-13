初四國道上午4路段易壅塞 國5部分北向入口高乘載

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（中央社記者黎建忠台北13日電）今天是大年初四，高公局預估今天交通量為133百萬車公里，預判有4處壅塞路段；另國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制。

高公局發出新聞稿表示，昨日全日交通量為133.3百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍，除國1北向新竹至湖口、國3北向後龍至西濱、國5北向宜蘭至坪林等路段於今天凌晨2時左右紓解外，其餘路段於昨晚10時後陸續紓解。

高公局表示，今天0到5時平均交通量為13百萬車公里，為年平均平日（3.9百萬車公里）的3.3倍；預估今天交通量為133百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為22百萬車公里。

高公局指出，今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局提到今天相關疏導措施包括，中午12時到晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；下午1時到晚間6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道的北向入口高乘載管制；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制。（編輯：謝雅竹）1130213