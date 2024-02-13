春節連假第6天 公路局預估6處國道銜接路段湧車潮

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（中央社記者黎建忠台北13日電）今天是大年初四、春節連續假期第6天，交通部公路局表示，預估包括台64線中和在內等6處與國道銜接路段將湧現車潮。

公路局發出新聞稿表示，昨天午後各地北返車潮已逐漸湧現，包括台9線觀音隧道、台88線往高雄方向、台1線水底寮路段、台61線竹南路段及中彰大橋施工路段，至昨晚11時仍有車多壅塞情形。

今天預估包括台64線中和、台74線快官、台18線中埔、台86線仁德、台86線關廟、台88線鳳山至五甲等與國道銜接路段將湧現車潮。

公路局指出，蘇花路廊崇德路段北向試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」（管制點於台9線168.3公里），今天和明天上午10時至晚間8時視北上車流狀況實施，並依現場車流機動調整管制，請駕駛人注意易壅塞及管制路段，並多加利用大眾運輸工具避免舟車勞頓之苦。

至於在公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5031班次，疏運8萬8514人，疏運人數較去年同期增加25.3%；東部國道客運路線共計行駛1550班次，疏運2萬9726人，疏運人數較去年同期增加42.5%。

公路局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，今年連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。（編輯：謝雅竹）1130213