蘇花路廊北上車流湧現 預估塞到初五凌晨

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（中央社記者黎建忠台北13日電）今天是大年初四、春節連續假期第6天，宜蘭花蓮地區天氣晴朗，公路局指出，蘇花路廊早上10時開始北上有車多現象，以收假北返旅次為主，壅塞時段預計持續至明天凌晨2時。

公路局發布的新聞稿指出，昨天為春節連續假期第5天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向承接了1萬2433輛的日運量，花蓮往宜蘭北向則有1萬7436輛，昨天上午10時起出現北返車潮，尖峰時段交通量約在每小時1000輛左右，至今天凌晨1時逐漸恢復順暢。

今天截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向累積車流量為2734輛，北上花蓮往宜蘭方向為6585輛；另在旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約77分，崇德至蘇澳北上經蘇花改旅行時間約90分。

公路局東區養護工程分局表示，預估今天蘇花路廊北上車流量還有約1萬5000輛，早上10時起北上有車多現象，以收假北返旅次為主，車多壅塞時段預計持續至明天凌晨2時，依據過往疏運狀況研判，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能產生車多情形。

公路局也提到，崇德路段於今年春節期間首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」（管制點於台9線168.3公里）。

高乘載車輛是指3人以上小客車、計程車、公務車、緊急車輛與大客車，可行駛內側大客車優先道，非高乘載車輛則行駛外側一般車道，預定今、明（初四、初五）2天從上午10時至晚間8時視北上車流狀況實施，並依現場車流調整機動管制。

公路局東區養護工程分局也提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看板（CMS）及車道管制燈號（LCS）訊息。

另外也可多利用公路局「幸福公路」App以掌握即時路況訊息，此外，公路局也強調連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議在適當處所稍作休息或替換駕駛。（編輯：謝雅竹）1130213