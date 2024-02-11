大年初二高公局估國道10路段壅塞 西部南下用路人建議午後出發

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（中央社記者曾以寧台北11日電）今天是初二回娘家日子，高公局預判上午有國1南向楊梅-新竹等10處重點路段壅塞；建議西部南下用路人中午後再出發，提醒下午1時至6時國5部分北向入口實施高乘載管制。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，昨天初一全日交通量為121.5百萬車公里，為年平均平日的1.3倍；國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

昨天上午9時後車流逐漸增加，國道車多壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、埔鹽系統至西螺；國3南向大溪至高原、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林；國5北向頭城至坪林，車流於晚間6時後陸續紓解。

高公局指出，今天凌晨0至5時平均交通量為9.7百萬車公里，為年平均平日的2.5倍；預估今日交通量為135百萬車公里。

目前國道路況除國1南向湖口至竹北、王田至彰化，國3南向鶯歌系統至龍潭外，其餘大致正常；截至上午7時，交通量為16.6百萬車公里。

今天疏導措施包括，上午5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺與國5石碇及坪林等南向入口；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等北向入口高乘載管制、單一費率，以及0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，上午重點壅塞路段為，國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。（編輯：陳仁華）1130211