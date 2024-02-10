春節冷知識 紅包壓邪祟保小孩平安、鞭炮嚇年獸除瘟疫

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）農曆新年，小朋友最期待領壓歲錢，古時候的壓歲錢是放在枕頭下，鎮住害小朋友生病的邪「祟」，連放鞭炮嚇走代表瘟疫的年獸也有科學根據，過年吃粿、糕象徵豐收與富貴滿足。

喜氣洋洋的農曆新年即將到來，紅包跟壓歲錢是重頭戲，這個大人小孩都喜歡的環節由來很多，中央大學歷史所所長皮國立分享，傳說中有一種叫做「祟」的鬼怪，也就是年獸，專門摸小孩的頭，害小朋友發燒生病，古代叫做傷寒、寒熱病，現在人口中的流感。

「以前可是會因此死掉的！」皮國立表示，為了保小朋友平安，所以在枕頭下放壓「祟」錢，一種說法是要包8個銅錢，據說是八仙幻化成銅錢，暗中幫忙把年獸嚇跑，另外則是年獸會怕銅錢的聲音。

放鞭炮嚇走年獸也是相同道理，歷史學家還考證過年獸傳說。皮國立笑說，年獸這概念近100年才出現，原型是叫山臊的怪物，不但會殺人，且導致瘟疫。

皮國立娓娓道來，火藥在隋唐時才因煉丹意外發現，在那之前的魏晉南北朝年代，是用敲鑼打鼓的方式驅邪避凶。

到了隋唐因火藥在煉丹意外中問世，人們發現「鞭炮」這個東西比敲鑼打鼓更厲害、更大聲，於是改成放鞭炮，之後才結合年獸的想像，事實上不止過年，包括婚禮等慶典活動也會放鞭炮，被賦予多種意義。

皮國立鑽研醫藥史多年，他特別提到一個有趣小故事，鞭炮成分為硫磺跟硝石，其中硫磺等硫化物有消毒作用，1910年末，中國大陸東三省曾爆發嚴重鼠疫，因適逢春節，當時主責醫師伍連德要大家多放鞭炮，目的就是用鞭炮內硫磺的滅菌，給全城消毒，可見放鞭炮可以祛除瘟疫這件事情，有點科學根據。

至於紅包為什麼是紅色，皮國立表示，古時候，跟驅邪、驅鬼、驅獸有關的東西都是紅色，所以紅色代表吉祥外，同時有驅煞的意義在。

他還說，赤小豆或一些穀物是為人熟知的食材，魏晉時期撒赤小豆驅邪，認為鬼怪會害怕紅色的天然穀物，對古人來說，從土地中長出的穀物很重要，過年吃粿、糕，代表豐收也象徵富貴滿足。（編輯：陳清芳）1130210