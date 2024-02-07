失智家庭安心走春 國健署6招必學出遊規劃

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）農曆新年連假從明天開始，全家大小團聚、出遊是必備行程，若家中有失智長輩，國健署建議，只要記得依據失智長者身心狀況安排規劃旅程、做好防走失機制等6招，就能安心走春。

據衛生福利部估計，台灣失智人數約有32萬人，每個人在自己家中或親戚家中都可能遇到失智長輩，國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿提醒民眾，失智長輩對環境適應力不如從前或大幅下降，出門的時候，可能比較容易出現突發狀況，更要提前做好長輩出遊安全性準備。

每一次有準備地帶著失智長輩出遊，不僅能製造家族回憶，還能減緩失智長者不安焦慮情緒，更可消耗過剩的精力，減少遊走，提升睡眠品質。國健署提供出門前可透過6招陪伴失智長輩的貼心技巧，第1招是預先查詢景點氣溫，準備足夠保暖衣物，留意日夜溫差。

第2招是預先準備枴杖或輪椅等輔具，以備不時之需，減輕失智長者的體力負荷；第3招則是記得攜帶失智長者日常服用藥物，提供其按時服用；第4招是做好防走失機制，如準備防走失手鍊、定位裝置及近期照片。

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準備零食點心是第5招，國健署提醒，即時補充水分及熱量，避免脫水或體力不支等情況發生；第6招是個別規劃行程，建議依據失智長者身心狀況安排規劃旅程，包括留意旅程的長度、適合長者食用的餐廳與洗手間位置等，為一年一度的春節假期留下幸福美滿的回憶。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇也在失智友善資源整合平台建議，帶著失智長輩到戶外呼吸新鮮空氣，照顧者在隨身包準備失智者喜歡的小點心或物件，還可在失智者行為失控時發揮功用，透過小物轉移注意力後，帶著失智者離開原本的環境。（編輯：張雅淨）1130207