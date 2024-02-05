吸菸視力殺手 醫：黃斑部病變等眼疾倍增恐失明

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）吸煙有害健康，不僅傷心肺，更造成黃斑部病變、青光眼及白內障等眼疾發生率倍增，醫師警告癮君子別無視抽菸對於視力危害，嚴重可能永久失明，即早戒菸才有機會守護靈魂之窗。

台灣大學醫學院附設醫院眼科部主任王一中今天出席記者會時表示，菸草中含有尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物質，「在燃燒反應後，抽菸產生的物質太雜、太未知」，這些物質通過呼吸系統進入血液循環，當有害物質流經眼部，造成血液含氧量或營養物質下降等問題。

王一中說，抽菸造成細胞免疫力下降、自由基、發炎現象、缺氧，這些都是造成眼部永久性損傷的風險因子，其中可能導致令人聞之色變的「老年性黃斑部病變」，在台大醫院眼科門診之中，多達3至4成是因此前來求助，其中有不少民眾會抽菸。

抽菸引起老年性黃斑部病變風險不分男女，王一中提醒，只要是1天抽20支以上的重度抽菸者，產生老年性黃斑部病變風險就是一般人的2至3倍，20年以上的老菸槍，因此失明機會是正常人的1.76倍，更不幸的是，即使戒菸20年後，抽菸對於眼部傷害不可逆，失明風險仍有1.4倍。

另外，抽菸也可能增加青光眼與白內障的發生風險。研究發現，抽菸者的眼壓較一般人更高，產生青光眼機會是不抽菸者的2.9倍；吸菸者的白內障症狀會比正常人更早發生，進展較快，機率比不吸菸者多出2至3倍。王一中呼籲保護視力免受吸菸損害的最佳方法就是拒菸、戒菸。

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孕婦吸菸對胎兒發展也有直接影響，如寶寶發生細菌性腦膜炎的可能性增加5倍，王一中提醒，當胎兒大腦周圍組織腫脹時，更可能導致眼部感染和其他視力問題，因抽菸造成的早產也會導致嚴重的眼睛問題，如早產兒視網膜病變，可能導致嬰兒永久性視力喪失。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，政府提供多元戒菸服務，全台近3500家合約醫事機構的醫師及衛教師可協助量身打造戒菸計畫。想獲得即時便利服務，可撥打免付費戒菸專線（0800-63-63-63），或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）隨時進行戒菸諮詢。（編輯：陳政偉）1130205