單身人工生殖求子 最快2月底舉行修法公聽會

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（中央社記者陳婕翎台北29日電） 衛福部著手修訂人工生殖法，內容涉及代理孕母、單身人工生殖應否合法等，部分民間團體質疑修法缺乏社會共識，衛福部國民健康署長吳昭軍今天說，沒有預設立場，最快2月底舉辦公聽會蒐集各方意見。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會、台灣婦女維護生命協會今年1月22日舉行記者會，公布網路問卷調查有82.1%反對代理孕母合法化，3個團體今天再舉辦聯合記者會，調查發現逾7成反對單身人工生殖，籲延後修法。

由於人工生殖法修正草案涉及准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令等面向。吳昭軍今天接受媒體聯訪時表示，期待社會多溝通，所有人都有表達意見權利，官方立場很簡單，「我們尊重大家意見」，預計2月底、3月舉行公聽會。

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國健署預計春節假期後將至少舉行2場公聽會，吳昭軍說，初步需要先決議人工生殖法修正採用一次性處理或分階段處理，是否將代理孕母與其他適用對象分開處理，「目前沒有立場」，公聽會將邀清所有民間團體代表、立委及政府部門，開放直播一般民眾留言。

吳昭軍表示，2月底、3月舉行公聽會將意見收斂聚焦，修法草案才會按照時程推動，在公聽會、專家會議之後提出補修條文草案，由衛福部預告，同樣會再度收集各方意見，再次開專家會議修正，送入性平委員會等，由衛福部長核定送入行政院。（編輯：陳清芳）1130129