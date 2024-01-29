民團調查：逾7成反對單身人工生殖 籲延後修法

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）媽媽盟等團體今天表示，社會出現開放單身人工生殖聲音，衛福部長薛瑞元曾說單身女性、同志女性使用人工生殖是目前爭議最小的部分，但問卷調查逾7成反對，呼籲延後修法。

立法院社會福利及衛生環境委員會去年12月4日審查人工生殖法部分條文修正草案，都是立委提出的版本，尚無官方版本。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會、台灣婦女維護生命協會今年1月22日舉行記者會，公布網路問卷調查有82.1%反對代理孕母合法化，質疑會傷害婦幼權益。3團體今天再舉辦「單身人工生殖尚缺乏社會共識 」聯合記者會，呼籲三思而後行、延後修法。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛發布委託學者專家進行的網路問卷調查結果，執行期間是去年12月17日到今年1月1日，收集到8124筆資料，有效樣本7780份，有5720人、占73.5%的受訪者不支持單身及同性伴侶可使用捐贈精卵人工生殖，支持則為1218人、占15.7%。

她並說，這次調查第1部分是與捐精卵相關兒權的問題、計7題，給分0到4分，滿分為28分；結果顯示，回覆知識性問題部分，平均得分8.67加減7.7，顯示對相關知識了解不足；回覆態度問題部分，平均得分25.59加減3.54，顯示多數人重視此議題。

台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍說，「聯合國兒童權利公約」第7條內容為「兒童於出生後應立即被登記，並自出生起即應有取得姓名及國籍之權利，並於儘可能的範圍內有知其父母並受父母照顧的權利」，而捐精卵人工生殖的孩子，長大後會對想探尋自我身分，會感到痛苦、悲傷、憤怒及無法接受。

她說，「孩子不是商品」、「對孩子來說，是否有權利擁有雙親健全的家庭？」單親家庭很辛苦，用這樣的態度通過修法，可能間接製造不完全、單親的家庭；多數人對人工生殖法並不了解，而修法後的影響又深且遠，呼籲行政院或立法院三思而後行，多聽聽民間的意見，並幫助大眾深入思考這樣修法負面往往比正面多。

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解慧珍說，收養不會亞於自己所生。台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興說，協會已幫助過非預期懷孕婦女獲得資助及協助產下孩子，包含大學生、30歲未婚女性等，其中的大學生案例也完成學業，雙方結婚並生下第2個孩子；此外，協會也協助做收養。

針對以上工作內容，他說，已結合7家醫院、13家婦產科建置「全台非預期懷孕婦女服務網」，呼籲各界一起幫助這些婦女，國家每年也會增加2萬、3萬的胎兒。（編輯：管中維）1130129