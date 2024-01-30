未來一週2波東北季風影響 估除夕初一偏濕冷

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署今天表示，未來一週有2波東北季風影響，首波2月2日增強，影響時間僅1天、北部高溫略降至攝氏21度；第2波2月6日起增強，不排除達冷氣團等級，除夕（2月9日）、初一（2月10日）偏濕冷。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，近期需要關注的天氣情況主要是霧或低雲，明天至2月1日、2月3、４日西半部地區夜晚至清晨；另外明天至2月2日、2月4、5日金門及馬祖等地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

陳姵安表示，2月2日之前天氣大致穩定，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；2月2日第1波東北季風增強，但影響時間僅1天，北部及東北部氣溫稍下降，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

陳姵安說，東北季風2月3日就減弱，接著2月4、5日是水氣由少漸增的過程，預估2月6日晚間起第2波東北季風增強，這波影響範圍較廣，且持續時間較長，不排除一直到除夕（2月9日）、初一（2月10日）仍會受其影響，降雨範圍以北部及東半部地區有局部短暫雨為主，其他地區為多雲。

溫度方面，陳姵安指出，今天在高屏局部地區已經出現30度以上的高溫，北部高溫普遍達25度左右；第1波東北季風2月2日增強，主要在北部高溫略降至21度，其他地區影響不大；東北季風減弱後，北部在2月5日前，高溫會回升至24度上下。

陳姵安提到，2月6日第2波東北季風增強，預估這波冷空氣強度有機會達冷氣團等級，且持續時間較長，2月6日起呈階梯式降溫的情況；但後期溫度變化及降雨範圍仍有不確定性，須持續觀察。（編輯：陳政偉）1130130