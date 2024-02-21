吳德榮：高壓迴流白天暖熱 西半部易有霧

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天表示，金馬、西半部易有局部霧，北部地區上午也會有低雲或霧，影響能見度；另外南高屏地區午後留意高溫。氣象專家吳德榮說，因高壓迴流影響，白天暖熱早晚涼，也容易起霧。

中央氣象署今天發布濃霧特報，馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，上午基隆北海岸及北部地區有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及金門已出現能見度不足200公尺的現象。

此外，氣象署發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，預估高溫達攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬，今天至明天上午，受高壓迴流影響，天氣晴朗穩定，白天暖熱早晚涼，日夜溫差大，西半部及外島易起霧。

吳德榮指出，明天下午微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量逐漸增多，北部及東半部轉有局部短暫雨；23日白天起至27日持續受東北季風影響，迎風面雲量多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨。

另外，吳德榮提到，23日北台灣白天高溫不及20度，天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降，影響相對較小；24、25日冷空氣略減弱，氣溫微升。

吳德榮表示，25日晚起冷空氣再增強、北台灣再轉濕涼微冷，其他地區亦略受影響；由於各國模擬已略調弱，26日晚至27日晨氣溫降至最低時，台北測站低溫將約可降至14、15度，仍屬東北季風或觸及大陸冷氣團等級，沿海及部分平地最低氣溫約可降至11度。不過模式還在微調，應持續觀察。（編輯：張雅淨）1130221