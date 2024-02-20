金馬澎、桃園及彰化濃霧特報 能見度不足200公尺

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天發布濃霧特報，馬祖、金門、澎湖、桃園及彰化已出現能見度不足200公尺的現象。氣象專家吳德榮表示，高壓迴流持續至22日，天氣晴朗穩定、日夜溫差大，西半部、金馬地區易有霧。

中央氣象署今天發布濃霧特報，馬祖、金門、澎湖及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖、金門、澎湖、桃園及彰化已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至22日白天受「高壓迴流」影響，連日晴朗穩定，為「白天暖熱、夜涼如水」，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧。

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吳德榮指出，22日傍晚「微弱鋒面」掠過、「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨；23日白天起至27日持續受「東北季風」影響，迎風面雲量多、大台北及東半部偶有局部短暫雨；23日北台灣氣溫明顯下降，白天高溫不及攝氏20度，天氣濕涼微冷。

吳德榮指出，25日晚起冷空氣增強，氣溫再降、北台灣再轉濕冷，其他地區亦受影響；26日晚、27日晨氣溫降至最低時，各國模擬符合「大陸冷氣團」的機率略高於「強烈大陸冷氣團」，台北測站低溫將降至13、14度，沿海及部分平地降至10、11度左右；模式都還在調整，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1130220