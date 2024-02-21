更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

北部白天高溫30度中南部上看35度 早晚溫差大

2024/2/21 08:10（2/21 09:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市信義區街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
圖為台北市信義區街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）氣象署表示，今天白天高溫北部、東半部地區攝氏28到30度，中南部地區可達32到35度，南部近山區平地再高一些，體感溫暖偏熱，不過入夜後仍有涼意，低溫約18到21度，注意日夜溫差較大。

中央氣象署表示，台灣附近風向為偏南風，今天水氣偏少，各地為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨。

此外，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊；西半部地區夜晚至清晨及上午基隆北海岸、北部地區亦有局部霧或低雲發生機會，氣象署提醒駕駛注意路況安全。（編輯：張雅淨）1130221

#天氣
#高溫
#金門
#中央氣象署
延伸閱讀
霧鎖金門影響23航班 民眾搶訂民宿盼盡早搭機圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園中台灣元宵燈會累計人潮突破120萬 展期延長3天至28日台北燈節開展 雙鯉魚與光龍共舞點亮西門紅樓廣場
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
22日起連3波冷空氣來襲 北部27日低溫探11度
172.30.142.51