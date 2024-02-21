北部白天高溫30度中南部上看35度 早晚溫差大

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（中央社台北21日電）氣象署表示，今天白天高溫北部、東半部地區攝氏28到30度，中南部地區可達32到35度，南部近山區平地再高一些，體感溫暖偏熱，不過入夜後仍有涼意，低溫約18到21度，注意日夜溫差較大。

中央氣象署表示，台灣附近風向為偏南風，今天水氣偏少，各地為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨。

此外，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊；西半部地區夜晚至清晨及上午基隆北海岸、北部地區亦有局部霧或低雲發生機會，氣象署提醒駕駛注意路況安全。（編輯：張雅淨）1130221