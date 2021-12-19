侯友宜：虛心接受指責 中央應展現魄力處理核廢料[影]

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市長侯友宜今天表示，國人在公投後應團結向前，對外界的批評與指責，他願意虛心傾聽並概括承受。新北市有3座核能發電廠，中央權責單位應展現魄力，全力解決核廢料問題。

新北市長侯友宜今天到新北市福山天惠堂向明明上帝參拜，也接受天惠堂捐贈消防助警器給獨居老人，降低火災釀災；他也點燈、上香，祈福台灣能夠在公投後「全部放下往前走」。

侯友宜致詞時表示，就像一貫道教所推崇的忠恕精神，「忠」是為國家人民犧牲奉獻，大家應該一致團結向前為國努力；「恕」是大家以純樸善良的心與態度看待人，就不會相互批評指責與回應，大家要聽好話，聽到外界的聲音，都要當成別人是在說好話，沒有歹意。

侯友宜表示，台灣展現韌性團結，不斷成長茁壯，主要是人民有善良、包容、寬恕的心，如同一貫道承傳的傳統精神。公投之後，大家雖有不一樣的想法，但這是公民展現的結果，大家應尊重並團結往前走，他說，「包容才會讓國家更好」。

接受媒體聯訪時，記者詢問外界批評侯友宜是藍營公投失敗的戰犯，以及藍營公投有如徐蚌會戰，侯友宜必須告別「藍皮綠骨」等批評的看法。

侯友宜表示，他尊重全民意志的展現與公投結果，過程中的批評與指責、指教，都願意虛心傾聽各方聲音，並接受與承擔指責。

至於核廢料的議題，他說，這是中央的權責，核廢料的處理歷經很多任政府，但卻無法實現以往的承諾，中央應該積極面對並展現魄力處理核廢料，才是守護國家，全心為國家能源努力。

記者問他是否擔心面對2022年的市長連任，侯友宜重申，好好努力在自己的崗位上扮演好角色，面對未來還是努力為人民，不辜負人民。他扮演好自己的角色為人民做事，以回報國家，這才是為黨、為所有的人民。大家應該攜手合作，並尊重公投的結果，要思考如何為國家人民健康、為國家一起往前走。（編輯：張銘坤）1101219