朱立倫操盤公投重挫 與侯友宜競合恐浮上檯面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨在公投戰場失利，衝擊黨主席朱立倫在黨內威望，加上新北市長侯友宜在這次公投動向始終是藍營最矚目焦點，充分展現他最大地方諸侯的份量，兩人都被外界視為有意爭取2024年大位的要角，未來的競合將牽動黨內發展。

四大公投投票結果今天出爐，不但未通過門檻，同意票也都輸給不同意票。國民黨在公投戰場以失敗告終，黨內除捲起檢討聲浪外，自始自終堅持走自己的路，在公投議題上不表態，不配合黨中央立場的侯友宜，與朱立倫間的競合關係，將是未來國民黨內最受關注的議題。

朱立倫今年7月剛選上黨主席，但得票率創下新低，一開始從弱勢領導起步的他，雖成功打贏台中二選區立委罷免，但卻在公投戰場上遭到重挫。

黨內人士分析，從這次公投的過程中可以發現，像是在重啟核四公投案的選擇上，包括侯友宜等部分縣市長選擇與朱立倫不同調，讓朱立倫在整合上遭遇挫折，受到黨內質疑。

此外，由中廣董事長趙少康率領民代組成的戰鬥藍，在這次公投展現動員力量。黨內人士分析，未來這股勢力，若持續壯大，將可在提名和政策形成上，掌握發言權，對朱立倫的領導形成挑戰。

黨內人士指出，侯友宜挾著自己是藍營民調最高的地方諸侯氣勢，堅持走自己的路，不願隨著黨中央對公投的態度起舞，確實也為自己爭取到更多中間選民的支持，但如此等同挑戰黨中央，不利未來黨內整合。

地方人士表示，朱、侯若都有意爭取2024年國民黨的總統提名，雖然在民調上侯友宜占有優勢，但在這次公投態度不明，引起黨內不滿，是否會影響他更上一層樓，明年的連任之役將是檢驗。

黨內人士認為，朱立倫在人氣上不如侯友宜，但握有黨機器、提名權；若朱立倫能在明年的地方選舉成功帶領藍營取得勝利，為自己累積更多問鼎2024大位的籌碼，未必一定屈居下風。

一位不願具名的藍委表示，侯友宜走自己的路的情況，未來仍可能會再發生，朱侯兩人的矛盾與競爭將會越來越檯面化，恐將牽動藍營後續包括2022、2024大選布局。（編輯：黃國倫）1101218