更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

朱立倫操盤公投重挫 與侯友宜競合恐浮上檯面

2021/12/18 21:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨在公投戰場失利，衝擊黨主席朱立倫在黨內威望，加上新北市長侯友宜在這次公投動向始終是藍營最矚目焦點，充分展現他最大地方諸侯的份量，兩人都被外界視為有意爭取2024年大位的要角，未來的競合將牽動黨內發展。

四大公投投票結果今天出爐，不但未通過門檻，同意票也都輸給不同意票。國民黨在公投戰場以失敗告終，黨內除捲起檢討聲浪外，自始自終堅持走自己的路，在公投議題上不表態，不配合黨中央立場的侯友宜，與朱立倫間的競合關係，將是未來國民黨內最受關注的議題。

朱立倫今年7月剛選上黨主席，但得票率創下新低，一開始從弱勢領導起步的他，雖成功打贏台中二選區立委罷免，但卻在公投戰場上遭到重挫。

黨內人士分析，從這次公投的過程中可以發現，像是在重啟核四公投案的選擇上，包括侯友宜等部分縣市長選擇與朱立倫不同調，讓朱立倫在整合上遭遇挫折，受到黨內質疑。

此外，由中廣董事長趙少康率領民代組成的戰鬥藍，在這次公投展現動員力量。黨內人士分析，未來這股勢力，若持續壯大，將可在提名和政策形成上，掌握發言權，對朱立倫的領導形成挑戰。

黨內人士指出，侯友宜挾著自己是藍營民調最高的地方諸侯氣勢，堅持走自己的路，不願隨著黨中央對公投的態度起舞，確實也為自己爭取到更多中間選民的支持，但如此等同挑戰黨中央，不利未來黨內整合。

地方人士表示，朱、侯若都有意爭取2024年國民黨的總統提名，雖然在民調上侯友宜占有優勢，但在這次公投態度不明，引起黨內不滿，是否會影響他更上一層樓，明年的連任之役將是檢驗。

黨內人士認為，朱立倫在人氣上不如侯友宜，但握有黨機器、提名權；若朱立倫能在明年的地方選舉成功帶領藍營取得勝利，為自己累積更多問鼎2024大位的籌碼，未必一定屈居下風。

一位不願具名的藍委表示，侯友宜走自己的路的情況，未來仍可能會再發生，朱侯兩人的矛盾與競爭將會越來越檯面化，恐將牽動藍營後續包括2022、2024大選布局。（編輯：黃國倫）1101218

延伸閱讀
朱立倫：4公投以民意為依歸 無政黨之私
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族