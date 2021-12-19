公投結果全不通過 趙少康：藍輸在諸侯各自為政

（中央社記者王承中台北19日電） 四大公投結果出爐，中廣董事長趙少康今天表示，國民黨輸在中央沒資源而諸侯又各自為政，盲目樂觀相信民調，結果被嚴重逆轉。最讓人擔憂的是公投在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」。

國民黨立委傅崐萁則在臉書發文表示，團結的民進黨逆風而襲，徹底打敗了貌合神離的在野黨。在野諸侯都是冷漠旁觀的路人甲，這樣的結果不難看到。民進黨最困難的逆境挺過，並大獲全勝，未來將更加亳無顧忌的攻擊對手。

傅崐萁指出，民意將不再是考量的範疇，因為民進黨已經完全沒收公投，相信綠營更殘酷的宰殺在野地方諸侯的大戲，馬上就會上埸。藍營要如何在遍體麟傷的重創中重拾人民的信心，痛下決心的揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨，方能重振士氣。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投投票結果昨天出爐，不但未通過門檻，同意票也都輸給不同意票。

趙少康今天透過新聞稿表示，民進黨贏在資源充沛加上下一心，集中火力打團體戰，國民黨輸在中央沒資源而諸侯又各自為政，盲目樂觀相信民調的差距，以為一定會贏，結果被嚴重逆轉。

不過他指出，四項公投沒有一項超過25%的同意門檻，對於鼓吹「四個同意」的國民黨，當然是輸了。但對鼓動「藍綠對決」的民進黨，費盡吃奶力氣，動員府院黨的所有資源，結果反公投的「四個不同意」也沒有一個跨越25%的門檻，若他是總統兼民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，也會暗自心驚。

趙少康表示，以反萊豬公投為例，同意有393萬6554票，占所有有投票權1982萬5468人的19.86%，未通過門檻；而不同意有413萬1203票，占20.84%，也未通過門檻，且比通常民調所做民進黨占的27%，少了6個百分點，更比蔡總統得票少400萬票，民進黨有什麼好得意。

趙少康指出，這次公投最讓人擔憂的是在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」，目的是要選民只看立場、不問是非，回歸基本盤，把中間選民趕走，讓台灣淪落到這種地步，真是一件很悲哀的事情。（編輯：林淑媛）1101219