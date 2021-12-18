學者看公投：民眾認可台灣能源政策轉型方向

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（中央社記者曾智怡台北18日電）四大公投遭否決，其中重啟核四、三接遷離2案與能源轉型相關聯。學者認為，這代表民眾普遍認同能源政策，呼籲政府在推動綠電、淨零碳排路徑、碳權交易、碳捕捉技術時，都應加快腳步，以符合國際趨勢與產業日益提升的用電需求。

四大公投結果晚間揭曉，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，均未達到同意門檻。

台灣經濟研究院長張建一接受中央社記者訪問時認為，從重啟核四、三接遷離公投結果可發現，民眾普遍認可台灣能源政策轉型方向，才會投下不同意票。

按照目前能源轉型政策，綠能發電占比須在2025年達20%，張建一表示，現階段進度的確稍微落後，但這與COVID-19疫情有關，即邊境管制導致太陽光電、離岸風電施工進度不如預期；未來隨著用電需求越來越大，加速綠電推動勢在必行。

全球已有逾百國宣布2050年達到碳中和目標，台灣今年4月也加入此行列，政府預計明年初釋出淨零碳排目標路徑。

張建一指出，台灣淨零碳排路徑的擬定之所以較具挑戰性，原因包含機車數量多，反觀日、韓機車數量少，各國狀況不一、會有不同考量，但仍盼政府盡快公布減碳路徑，讓民眾、企業及早因應；另外，歐盟即將啟動碳關稅，台灣也應思考碳權交易市場可行性。

張建一說，「科技的進步會讓能源轉型越來越快」，且能源轉型與ESG（環境、社會和企業治理）緊密連結，更別說企業注重ESG為國際趨勢，富含巨大商機，政府應投入碳捕捉研究。

談及氫能，他指出，目前氫能技術、儲存都是問題，但韓國政府正極力發展氫能，台灣更應加緊腳步研究太陽能、氫能、離岸風電等次世代能源。

面對國際減碳潮流，幾近零排碳的核電是否有翻轉機會？張建一認為，現階段核能並非國際趨勢，首先是核廢料問題，目前採用核分裂技術、半衰期非常久，不利於存放。

至於半衰期較短的核融合技術，張建一說，歐洲已開始嘗試，安全度有提高，但一樣須興建核廢料貯存場；換言之，目前人類科技尚無法解決核廢料問題，端看未來科技發展才能判斷核能未來。

至於台灣的能源發展，張建一指出，需著重在經濟、生態環境尋找平衡點，例如興建三接，天然氣不僅空氣污染較低、也符合減碳趨勢，隨著未來海外投資、在地投資雙增加，「電就要準備好」，天然氣是極為合適的橋接能源。

展望未來，張建一說，國際供應鏈對綠電要求越趨嚴格，台灣會一步一步改善，從燒煤、天然氣，到各種再生能源的使用，兼顧國際趨勢與產業日益提升的用電需求。（編輯：林克倫）1101218