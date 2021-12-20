從政40週年 游錫堃：繼續以水牛精神捍衛台灣

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立法院長游錫堃（前）在臉書發文，20日是他從政40週年，會繼續以水牛精神腳踏實地捍衛台灣。（圖取自facebook.com/yousikun.fans）

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃今天在臉書發文，今天是他從政40週年，會繼續以水牛精神腳踏實地捍衛台灣。對於全國性公投落幕，人民以選票對攸關台灣未來發展的政策做出了睿智而關鍵性的決定。

游錫堃表示，光陰似箭，歲月如梭。從政40週年的今天，回首來時路，感慰無窮。1981年游錫堃獲得宜蘭選民的支持，進入台灣省議會前後8年共2任省議員。

他指出，公民投票，及公平、公正、公開的選舉，在1981年，都只是黨外人士為台灣民主前途所刻劃的願景；「我們努力打拚，卻毫無把握，不敢確定在白色恐怖、威權體制下會有實現的可能。」

他指出，40年，兩相對照，台灣的進步舉世皆知。不要以為40年台灣的進步是理所當然；放眼全球，40年間大幅倒退的國家，令人怵目驚心，香港經驗就在眼前。

回首來時路，游錫堃表示，回顧40年，他很欣慰、很感恩、很幸運。「台灣是餵養我們的母親，母親的民主與自由需要我們反哺，需要我們呵護，需要我們珍惜。」

游錫堃說，從政40年的今天，一如往常，會繼續以水牛精神腳踏實地的捍衛著台灣。（編輯：郭無患）1101220