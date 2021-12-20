公投結果加速綠能轉型 太陽能和風電概念股盤中強勢

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣四大公投18日結果均遭否決，其中重啟核四、三接遷離2案與能源轉型相關，市場看好太陽能和風電等綠能轉型概念股成長可期，相關族群類股今天盤中走勢堅挺強勢。

四大公投結果18日晚間揭曉，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，均未達到同意門檻。學者分析，民眾普遍認可台灣能源政策轉型方向，才會投下不同意票。

根據政府目前能源轉型政策，綠能發電占比須在2025年達到20%，未來台灣用電需求增加，加速太陽光電和離岸風電等再生能源綠電勢在必行。

受公投結果激勵，太陽能族群今天盤中股價表現強勢，聯合再生最高來到22.15元，上漲近5.5%，達能最高來到16.5元，上漲4.4%，碩禾早盤最高來到207元，一度大漲近9%，盤中來到199元，上揚4.7%，茂迪盤中來到37.6元，上揚3.44%。

風電概念股走勢堅挺，包括士電、中興電、亞力、永冠-KY等股價盤中走堅，風電設備鋼材供應商中鋼構盤中攻上漲停61.4元，上緯投控一度攻上107元，大漲近9%，盤中來到102元，漲幅3.8%。（編輯：趙蔚蘭）1101220