歷年5次20案公投僅7案通過 2018年投票率最高

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重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，投票所選務人員配合防疫穿戴防護面罩及手套等裝備，現場引導民眾投票，讓動線更流暢。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日

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（中央社記者陳俊華台北19日電）2004年起至今，舉辦過5次、共20案全國性公民投票，其中有7案通過、13案遭否決；投票率以2018年公投綁大選最高，10公投案都超過5成，今年四大公投是首度與大選脫鉤，投票率仍逾4成。

公民投票法在2003年底立法、2004年初正式施行後，全國性公投第1、2案在2004年，與總統選舉同日舉行。「強化國防」、「對等談判」公投，雖同意票都破600萬張，投票率逾45%，卻因投票人數未達50%的門檻，都遭否決。

2008年時則先有全國性公投第3、4案，與立委選舉同日舉行，時任國民黨主席的吳伯雄指公投被扭曲、綁架，變成亂大選，發起拒領公投票，因此當年的「討黨產」、「反貪腐」公投，雖同意票都多於不同意票，但投票率僅約26%，均遭否決。

同年還有第5、6案全國性公投，與總統選舉同日舉行。其中「入聯公投」、同意票552萬9230張、不同意票35萬2359張，投票率35.82%；「返聯公投」同意票496萬2309張、不同意票72萬4060張，投票率35.74%。最後因投票人數未達50%門檻，兩案都遭否決。

2021年為首次公投與大選脫鉤，投票結果4案全遭否決，投票率約41%。（中央社製圖）

2017年立法院修正公投法，大幅下修提案、連署門檻，並將通過門檻改為有效同意票達投票權人總額1/4以上，且同意票多於不同意票即為通過，打破「鳥籠公投」；同時，也將公投年齡由20歲下修到18歲。

公投法修法降低各項門檻後，2018年全國性公投第7到第16案，與九合一地方選舉同日舉行，是史上最多公投案數最多的一次，也是首次有全國性公投案通過。包括「反空污」、「反燃煤發電」、「反核食」、「民法婚姻限定一男一女」、「國中小不實施同志教育」、「非民法保障同性共同生活」、「以核養綠」等7項公投通過。

另外，「東奧正名」、「以民法保障同性婚姻」、「國中小性別平等教育明定入法」3項公投不通過。

2018年的10項公投，個別投票率介於54.51%到55.89%之間。其中，投票率最高的是「東奧正名」公投，獲同意票476萬3086張、不同意票577萬4556張，投票率55.89%，結果為不通過。

今年的全國性公投第17案到20案，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」等4案，是2019年再次修正公投法，將公投與大選脫鉤後，首度單獨舉行公投。

最後這四案都因同意票未多於不同意票，結果為不通過；除「公投綁大選」投票率為41.08%之外，其餘3案投票率皆為41.09%。

依公投法規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人；主管機關公告公民投票結果起2年內，不得就同一事項重行提出。（編輯：楊凱翔）1101219