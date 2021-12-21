國民黨備戰2022 最快農曆年後公布提名辦法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨在公投失利後，為力拚台中立委補選勝選，黨主席朱立倫已兩度與顏家會面，確立選戰策略；而重中之重的2022年地方選舉，提名辦法也進入研擬階段，最快農曆年後公布。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等公投案，不同意票皆高於同意票，重創國民黨氣勢；面對2022年地方選舉，國民黨目前雖有14執政縣市，但在公投失利後，黨內深知已沒有樂觀本錢。

據了解，國民黨已提早進入2022大選戰備狀態，包括研擬相關提名辦法、籌組選舉策略小組，最快在農曆年後，就會對外公布。

不願具名的黨務人士今天告訴中央社記者，針對特殊、艱困選區的提名，未來將交由選舉策略小組討論，推出最合適的人選。

此外，為避免公投失利的低迷氣勢，影響明年1月9日台中市第二選區立委補選，國民黨已與地方完成選戰策略布局，全力搶勝。

黨內人士告訴中央社記者，朱立倫近日已兩度到台中與立委候選人顏寬恒等人會面，商討後續選戰策略，定調這次補選屬地方事務，避免讓選戰走入藍綠惡鬥局面，因此在分工上，陸軍交由地方主責，黨中央則是透過空戰宣傳輔助。

黨內人士說，為力拚勝選，國民黨全黨動起來，組發會已到台中幫忙組織後援會、召開小型說明會鞏固票源，文傳會、智庫、政策會也已開始研擬文宣與論述。

黨內人士表示，有黨籍立委在昨天的中央工作會議建議黨中央應與顏寬恒團隊密切聯繫，了解地方論述與節奏，確實傳達給藍營名嘴，讓名嘴在節目上能明確表達與說明；朱立倫會中承諾，會負責中央與地方進行對接。（編輯：謝佳珍）1101221