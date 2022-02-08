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福島食品9/59

台灣加入國際貿易體系 蘇貞昌：不該歧視日本食品

2022/2/8 11:49
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（中央社記者陳俊華台北8日電）行政院今天宣布以3原則、3配套，開放福島食品輸台。行政院長蘇貞昌說，全世界都開放福食，台灣要加入CPTPP等國際貿易體系，不該用毫無科學根據的作法，歧視任何國家，包括日本食品。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席，宣布以3原則、3配套，開放福島5縣食品輸台。

蘇貞昌在臉書發文表示，從2011年311日本東北大地震到現在，十年多來世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關管制。至今仍限制福島周邊地區所有食品輸入的國家，全世界只剩下台灣跟中國。

蘇貞昌說，台日兩國人民遇到天災時互相幫忙，疫情期間日本還捐給台灣430萬劑疫苗。現在全世界都開放福島周邊食品，台灣要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際貿易體系，不該再用毫無科學根據的作法來歧視任何國家，包括日本的食品。

蘇貞昌指出，政府堅守食安，台灣的食品輻射檢驗標準比歐美各國都還要嚴格；這10年來透過嚴格的邊境檢驗把關，檢驗18萬件日本食品的輻射殘量，不僅全數合格，經過6份風險評估報告和調查，也確認福島周邊食品已無風險。

蘇貞昌說，台灣是以外貿為導向的國家，去年12月18日的公投結果，也顯示多數民眾期待台灣走向世界、接受國際標準，展現參與高標準的世界貿易體系的決心。

蘇貞昌表示，開放福島周邊商品後，政府除要求產地證明和輻射檢驗證明，也會繼續落實邊境檢驗，用比國際標準還嚴格的標準來檢驗，為民眾健康把關。（編輯：郭無患）1110208

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