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福島食品31/82

日本食品輻射檢驗皆合格 衛福部預告祭出2大措施

2022/2/8 12:11（2/8 18:10 更新）
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衛福部8日預告調整日本食品管制，祭出2大措施，包含4類特定風險食品仍禁止進口，以及5類食品須檢附雙證。（中央社製圖）
衛福部8日預告調整日本食品管制，祭出2大措施，包含4類特定風險食品仍禁止進口，以及5類食品須檢附雙證。（中央社製圖）
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（中央社記者江慧珺台北8日電）日本福島5縣食品將解禁，衛福部表示，10多年來日本食品輻射檢驗皆合格，今天預告調整日本食品管制，祭出2大措施，包含4類特定風險食品仍禁止進口，以及5類食品須檢附雙證。

行政院今天召開記者會，宣布日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品將解禁。衛生福利部食品藥物管理署也發布新聞稿，宣布調整日本食品管制措施，預告「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」與「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」2項草案。

衛福部指出，自311福島核災發生後，全球原有55個國家或地區對日本食品採取管制措施，到目前已有41個國家或地區完全解除管制措施，12個國家或地區對風險產品停止輸入或要求提供輻射或產地證明，僅台灣與中國全面禁止福島等特定地區的所有食品。

衛福部表示，自100年3月15日起到去年12月31日止，10多年來針對進口日本食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及台灣標準；其中微量檢出236件，包括有217件都是在105年底前檢出，近5年檢出批數已大幅降低。

衛福部今天預告日本食品進口管制調整的草案，是參考各國對日本食品管制措施，並檢視日本國內監測，以及對日本輸入食品邊境抽驗結果，由現行地區管制改為風險產品管制。

衛福部表示，日本國內限制流通的產品，當然維持禁止進口；其他包含福島5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，共4類食品皆禁止進口。

此外，部分產品應檢附輻射檢測證明及產地證明，包含福島5縣開放品項的產品，宮城、岩手、山梨、靜岡4縣生產製造的菇類，宮城縣與岩手縣生產製造的水產品，靜岡縣生產製造的茶類產品，以及宮城、埼玉與東京生產製造的乳製品與嬰幼兒食品，上述5類食品必須檢附雙證。

衛福部表示，上述草案將進行為期10天的預告期間，蒐集各界意見；衛福部強調，將持續要求所有進口日本食品檢附產地證明，邊境輻射檢測量能充足，且嚴格實施輸入食品邊境查驗與輻射檢測機制，積極建立完整的食安管理，維護民眾飲食安全。（編輯：陳政偉）1110208

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