政院開放福島食品進口 泉裕泰：台灣是珍貴夥伴

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（中央社記者王慶剛台北8日電）行政院今天宣布3原則、3配套開放日本福島5縣食品輸台。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰對此表示欣慰，並強調，台灣是與日本共享自由、民主、人權、法治等普世價值，以及公平貿易的珍貴夥伴。

泉裕泰在臉書發文表示，時隔多年能夠迎接這一天，感到非常欣慰，他重申日台交流協會會長大橋光夫曾向台灣民眾講過的話：絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品。

泉裕泰說，產地的每一個日本民眾應該比他感到更欣慰。去年日本食品出口大幅成長25.6%，這是一步一步的累積，連續9年獲得國際市場肯定的結果，但他相信日本農漁民朋友們這11年來一直渴望的，是311當年誠心誠意為他們加油、祈福的海島鄰居－台灣的肯定。

泉裕泰說，新冠疫情超乎預期蔓延兩年阻隔日台來往，但海島鄰居對彼此的感情卻更濃更厚。去年整個日本瘋狂享用台灣鳳梨，現在又嘗到鳳梨釋迦驚喜的滋味。同甘、共苦，就是海島鄰居共同的語言。

泉裕泰表示，很欣慰現在日本又多了一個可以和親密鄰居共同分享的甜美滋味，台灣朋友去不了日本，也能嘗到世界第一流的水蜜桃、一級棒的草莓，還有更多更多的日本製造的美食，相信很多日本民眾也很希望看到，先前在日本各地趴趴走、最了解日本文化、美味，走進每一個小角落的台灣朋友們，久違的、靦腆、有溫度的笑容。

泉裕泰說，2022 虎年才剛開始，在當前的國際局勢下，或許後續要面臨許多意想不到的挑戰，這一刻，台日是彼此的一份子。

泉裕泰強調，日本與台灣的海島鄰居，對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，和公平貿易的珍貴夥伴。更難得的是，台灣人用溫暖、堅韌感動日本人民，是讓日本深刻體會到夥伴價值的重要友人。

泉裕泰說，這時，他又想起金曲歌王謝銘祐的那首「路」，朋友相伴，一起走向未來。日本、台灣さあ一緒に「有路 咱沿路唱歌 無路 咱蹽溪過嶺未來即張無記號的地圖 親像咧叫我兮 愛一步一步 一步一步」，表示日台朋友相伴，一起走向未來。（編輯：郭無患）1110208