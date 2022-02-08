福島食品解禁 新北規劃3倍能量檢驗放射性核種

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）日本福島食品解禁，新北市長侯友宜今天表示，市府將嚴格執行把關與稽查。衛生局說，會稽查抽驗食品放射性核種，新北自有Gamma能譜分析儀，將加強3倍檢驗能量。

新北市長侯友宜今天上午慰問永和清潔隊後接受聯訪，行政院今天上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福島5縣食品有條件解禁，記者詢問侯友宜對此看法。

侯友宜表示，重視食品安全並守護人民的健康，永遠是政府最優先的事情，市府一定做好食品安全的嚴格把關與稽查，這也是市政府的責任，新北一定守護人民安全做好稽查把關，市府落實把關的責任無庸置疑。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今天接受中央社記者電訪表示，依照行政院規劃的時程，邊境開放福島5縣市食品，逐批檢驗後，市政府衛生局在市場端將加強稽查與檢驗。如果日本食品原產地標示不符，涉違反食品安全衛生管理法標示不實，將由地方縣市衛生局裁罰。

楊舒秦說，除查驗食品標示外，將特別加強抽驗食品放射性核種，衛生局檢驗科自己有1部加馬（Gamma）γ射線能譜分析儀，目前1年約檢驗240件食品，並未發現違規。針對邊境開放福島5縣市食品，規劃加強3倍的檢驗能量。

新北市府衛生局有豐富稽查經驗的稽查員今天告訴中央社記者，每年雖稽查是否有日本福島5縣市食品，但若業者有意「狸貓換太子」或標示不實，第一線稽查員很難查出。

這名稽查員分享他在日本旅遊的經驗，當地導遊告訴台灣旅客，有日本業者因應台灣禁止福島5縣市食品進口，會將當地農產原料移往東京、大阪等外縣市生產。他說，「查不到福島5縣市食品不稀奇，應大量檢驗日本食品並公布數據，讓人民對食安有信心」。

台灣自民國100年3月26日起，暫停受理報驗日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣生產製造的所有食品。（編輯：李錫璋）1110208