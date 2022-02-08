開放福島食品爭取CPTPP 學者：台灣沒有鬆懈本錢

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）行政院今天宣布3原則3配套，開放福島5縣食品輸台，台經院學者直言這是台灣加入CPTPP必須拿出的誠意，但也提到，中國同樣申請加入且擁有龐大市場，台灣沒有鬆懈的本錢，仍必須盡快加速自由化、開放的腳步。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）2018年底生效，目前有11個成員國。英國於去年2月申請加入，且進度最快；台灣與中國去年9月分別提出申請，韓國則打算在今年3月至4月凝聚全民共識後，正式申請加入。

CPTPP屬於高標準協定，台灣若欲爭取加入CPTPP，必須遵守協定高標準，並作出市場開放的承諾，也因此，學界與專家均多次點出，不論是萊豬議題或是日本福島食品，都應盡快開放。

行政院今天舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放日本福島食品，台經院國際事務處研究員邱達生指出，這還不等於就能換到加入CPTPP，但仍是必須走的路。

邱達生說明，CPTPP的成員國是規則制定者，台灣只是接受者，除了開放幅度不能比其他國家低，也不能刻意阻擋他國出口；CPTPP的11個成員國並沒有禁止日本福島食品進口，如果台灣禁止，日本也很難支持，「人家訂好規範，不但不接受、還要標準跟人家不一樣？不太可能」。

台灣與中國均在去年9月提出申請加入CPTPP，外界擔心，若中國先申請加入，台灣恐怕就沒有機會了。

邱達生特別提醒，雖然中國經濟開放程度不如台灣，但優勢是市場非常大，意味與11個成員國談判時，擁有較大的「議價權」，甚至開放程度可能不必像其他國家那麼高；相較之下，台灣自由化程度較高，但屬於出口導向的經濟體，純粹是供給方，「我們沒有本錢鬆懈」。

中經院院長張傳章則說，台灣想要加入CPTPP，就必須與國際接軌，「如果能夠與國際接軌，加入機率就會高很多」。（編輯：潘羿菁）1110208