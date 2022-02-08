政院：台灣不會進口核食 檢驗標準比歐盟美國嚴格

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行政院食安辦主任許輔8日表示，台灣不會進口核食，且對放射能的檢驗標準比聯合國食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國嚴格。（中央社製圖）

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北8日電）行政院食安辦主任許輔今天表示，台灣不會進口核食，且對放射能的檢驗標準比聯合國食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國嚴格。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放福島5縣食品有條件輸台，包含行政院發言人羅秉成、行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲皆出席。

根據行政院資料，未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣的食品改以特定品項管制，所有產品必須檢附產地證明與輻射證明。不過，福島5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜，以及日本本地限制流通的品項仍禁止進口。

另外，具風險品項則須檢附輻射檢驗證明與產地證明，其中包含來自宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣的菇類，以及宮城縣、岩手縣的水產品，靜岡縣的茶類，還有宮城縣、埼玉縣、東京都的乳製品與嬰幼兒食品。

除福島5縣放寬輸入項目須經100%邊境查驗，日本9大類產品包含生鮮冷藏蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶葉也會落實邊境輻射檢驗，並依風險調整查驗頻率。

行政院食安辦主任許輔也出席記者會並簡報，他說台灣不會進口核食，且對放射能的檢驗標準比聯合國食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國嚴格。

許輔以銫含量為例，他說，CODEX的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍。若舉碘為例，台灣對乳及乳製品、嬰兒食品的含碘容許值僅為每公斤50貝克，CODEX、歐盟則都為每公斤1000貝克。

許輔說，政府過去10年來針對日本食品進行輻射檢驗，18萬件全數合格，未來則將採取邊境嚴格把關，包括書面審查、現場查核、開箱取樣送實驗室、由認證實驗室檢驗輻射數值，並由食藥署公布產品微量檢出的日期、品名、產地、檢出數值等檢驗結果與後續處置方式。（編輯：蘇志宗）1110208