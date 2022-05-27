中國外長王毅出訪吉里巴斯 官員稱重點為貿易觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨27日綜合外電報導）中國外交部長王毅的太平洋出訪之旅今天來到偏遠島國吉里巴斯，北京盼藉這次出訪替區域貿易與安全協議奠定基礎，引發美國及其盟友憂慮。

路透社報導，王毅停留4小時，與吉里巴斯（Kiribati）外長及總統馬茂（Taneti Maamau）會面，商討漁業、教育與公衛議題。

不過吉里巴斯官員表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制影響，跟隨王毅來訪的中國龐大訪團大多數成員都留在機場。

王毅從出訪第一站索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）直接前往吉里巴斯。

索羅門群島最近與中國簽署安全協議，不顧澳洲、美國、日本和紐西蘭等多國反對，它們憂心此協議恐讓中國在此區進行軍事部署。

王毅昨天在荷尼阿拉一場新聞簡報中說，對中索安全協議的「抹黑與攻擊」都不可行，任何干預及破壞也必然失敗。

王毅說，這項安全協議旨在協助索羅門群島改善警務及執法能力，支援索國維護社會治安，同時保護中國公民和機構在當地的安全。他還說，中國無意在當地建立軍事基地。

根據未獲授權與媒體談話的吉里巴斯官員透露，吉里巴斯的重點在於尋求與中國的貿易和觀光機會，對安全議題不太熱衷。

該名官員稱，在吉里巴斯與中國計劃簽署的協議中，引發爭議的重新開放保護水域供捕魚以及升級坎頓島（Canton Island）簡易機場沒有包括在內。

吉里巴斯從2019年與台灣斷交，改與中國建交以來，一直表示要開放全世界最大保育水域之一、面積40萬平方公里的鳳凰群島保護區（Phoenix Islands Protected Area）供商業捕魚。

吉里巴斯議員去年告訴路透社，正在考慮中國提案要整修二戰時期一座簡易機場的計畫，西方則批評，此舉會給北京在美國夏威夷州西南方3000公里處一個立足點。吉里巴斯則稱，這項計畫無關軍事，是為了振興觀光業。

吉里巴斯政府表示，將在中國訪問團離境後，披露雙方會面細節。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110527