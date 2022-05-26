王毅：期待中索關係成中國和太平洋島國合作典範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京26日電）中國外交部長王毅今天在索羅門群島會見索國代理總督奧蒂。王毅表示，期待兩國關係成為中國和太平洋島國相互合作、信任的典範。

王毅5月26日起至6月4日出訪南太平洋7個島國和東帝汶。中國外交部官網今天發布，奧蒂在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）會見王毅。

據發布，奧蒂說，中方援建的太平洋運動會體育館將助力索羅門群島首次承辦大型國際賽事，索國的運動員第一次有機會在本國土地上與各國運動員同場競技。

他說，作為國際社會的一員和聯合國會員國，索羅門群島願和中方加強多邊領域的協調合作。

王毅說，中索建交符合兩國的根本和長遠利益。兩年多來，兩國關係實現全方位發展，政治互信不斷深化，期待中索關係後來居上，成為中國和太平洋島國互利合作的高地，相互信任的典範。

他說，中方全力支持索羅門群島辦好2023年太平洋島國運動會，將如期完成中方援建的項目。

北京與索羅門群島才剛達成秘密安全協議，引發美國、澳洲、紐西蘭等國對區域安全的擔憂。

王毅此次出訪，媒體披露的文件顯示，中國將尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）25日表示，擔心南太平洋國家可能會在倉促、不透明的過程中談判。（編輯：李雅雯）1110526