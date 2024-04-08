猶太育幼院納粹抓捕事件80週年 法總統主持悼念活動

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（中央社法國伊西俄7日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天前來法國東南部參加活動，悼念此地一所猶太育幼院遭納粹軍隊突擊搜查並將幾乎所有院童送往集中營事件80週年。

法新社報導，馬克宏今年將主持紀念第二次世界大戰結束前一年、也就是1944年諾曼第登陸（D-Day）80週年的系列活動，今天的悼念活動是第一天的活動之一。

伊西俄（Izieu）育幼院當年逃過一劫的數名院童今天傍晚參加了馬克宏主持的儀式。

今天稍早，馬克宏造訪偏遠的阿爾卑斯高原，向1944年初春被納粹軍隊殺害或俘虜的抵抗英雄致敬。

1944年4月6日，這間育幼院收容的其中44名4至12歲猶太兒童和他們的7名輔導員被「蓋世太保」（Gestapo）圍捕，輔導員也是猶太人。

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這次抓捕行動是依照人稱「里昂屠夫」的納粹指揮官巴比（Klaus Barbie）命令進行，戰後巴比逃往南美洲，1983年從玻利維亞引渡到法國，1987年因違反人道罪被判處無期徒刑，1991年死在獄中。

伊西俄育幼院抓捕行動的受害者，都被送往波蘭奧斯威辛－比克瑙集中營或德軍占領下的愛沙尼亞後死亡，只有一名輔導員倖存。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130408