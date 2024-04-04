俄宣稱法有意展開烏克蘭會談 巴黎：不是真的

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）俄羅斯宣稱，俄法兩國的國防部長今天通話時，法國曾表達意願，說願意針對烏克蘭議題進行對話，或就可能的和平協商展開討論。對此，法國方面已予以否認。

路透社報導，在全面入侵烏克蘭兩年後，俄羅斯國防部今天表示，法國防長勒克努（Sebastien Lecornu）在與俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）的通話中「提到，已準備好就烏克蘭議題進行對話」。

俄國防部聲明說，可以把2022年曾於土耳其舉辦、無疾而終的俄烏會談，當作討論起始點。

法國政府一名消息人士則指出，「這不是真的」。消息人士說：「我們從來沒有表達任何意願來針對烏克蘭議題展開對話或談判之類的。」

這是俄法國防部長自2022年10月以來首度通話，根據法國方面的紀錄，這通由法國發起的通話，聚焦於激進組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）上個月對莫斯科發攻擊後高漲的恐攻威脅。呼羅珊伊斯蘭國為伊斯蘭國（Islamic State）一個分支。

基輔當局曾提出舉辦「世界峰會」，但說不會邀請俄方與會。對此，俄方聲明表示，如果俄方缺席，任何在瑞士舉行烏克蘭和平會議的構想就「毫無意義」。

法俄關係於近幾個月來持續惡化，背後原因在於巴黎當局升高對烏克蘭的支持，包括簽署雙邊長期安全協議，並承諾提供更多遠程巡弋飛彈。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對俄採取更為強硬的立場，矢言必須擊敗莫斯科，且不排除歐洲軍隊可能總有一天會前往烏克蘭。但他也明確表示，法國無意煽動對俄的敵對行為。

根據俄羅斯聲明內容，蕭依古指出，馬克宏上個月有關派送軍隊赴烏克蘭的建議若獲任何程度的「實際執行」，都會「為法國製造很多問題」。

相較之下，法國國防部聲明則是譴責俄國對烏克蘭發動「侵略戰爭」。

聲明指出：「法國將繼續支持烏克蘭，只要有需要，就會一直且認真的支持下去。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130404