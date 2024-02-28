華納兄弟投震撼彈 將關閉紐西蘭媒體Newshub

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（中央社威靈頓28日綜合外電報導）美國娛樂巨頭華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）今天宣布，打算關閉在紐西蘭主要新聞媒體Newshub。紐國副總理皮特斯稱這是「紐西蘭的民主災難」。

華納兄弟探索公司以廣告營收缺口為由，擬於今年6月關閉Newshub「所有多平台新聞業務」，據報將有300個工作機會因此流失。

美國媒體最近正大刀闊斧削減成本，這項宣布有效地將其衝擊力道擴散到美國以外地區。

皮特斯（Winston Peters）告訴紐國媒體，此舉對相關個人來說「絕對是場災難」，同時也是「紐西蘭的民主災難」。

紐西蘭有兩大免費電視新聞台，Newshub是其中之一，它關閉之後，將使紐西蘭電視台（TVNZ）實際取得壟斷地位。

「紐西蘭先驅報」（NZ Herald）報導，Newshub關閉後，將流失300個就業機會，其中約200個是記者，這對於人口500萬的紐國來說，是個大數字。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130228