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以哈戰爭陰影下 穆斯林國家宣布齋戒月開始

2024/3/11 10:51
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（中央社利雅德10日綜合外電報導）在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）持續於加薩（Gaza）交戰的情況下，沙烏地阿拉伯和其他中東國家宣布，穆斯林的齋戒月（Ramadan）將於本月11日展開。

伊斯蘭教聖地麥加（Mecca）所在的沙烏地阿拉伯今天透過官方的沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）表示，最高法院已宣布「2024年3月11日星期一是今年齋戒月的開始。」齋戒月是伊斯蘭教5大支柱之一。

阿拉伯聯合大公國與卡達看到新月後，也藉由自己的官方媒體宣布齋戒月將於明天開始。

埃及「伊斯蘭法制委員會」（Dar al-Ifta）也確認齋戒月將於明天開始；包括加薩在內的巴勒斯坦領土和阿爾及利亞、突尼西亞也將於同一天開始齋戒月。

摩洛哥和利比亞則表示，齋戒月將於12日開始。阿曼也將於12日展開齋戒月。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130311

#巴勒斯坦
#穆斯林
#以哈戰爭
以巴衝突
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