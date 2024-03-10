以哈戰爭齋戒月前暫緩無望 援糧船賽普勒斯整裝待發

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（中央社加薩走廊9日綜合外電報導）穆斯林齋戒月（Ramadan）將至，以哈戰爭沒有休戰跡象下，一個非政府組織今天表示，一艘裝著糧食援助加薩走廊巴勒斯坦人的船隻，已「準備好」從賽普勒斯起航。

法新社報導，依據回曆，齋戒月最快明天開始，但以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）似毫無暫停打鬥的跡象，以方指控哈瑪斯尋求在齋戒月期間加劇局勢。

聯合國多次警告饑荒迫在眉睫，特別是在加薩（Gaza）北部，在當地並未開放陸路過境點。

路透社報導，西班牙非政府組織（NGO）「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）救援船「張開雙臂號」（Open Arms），目前停泊在賽普勒斯沿海城鎮拉納卡（Larnaca）港口。

拉納卡位在加薩西北338公里處，張開雙臂號將從拉納卡托著一艘裝有200噸食物的平底船，把物資送至加薩。目前不清楚啟航時間。

法新社報導，這將是從賽普勒斯出發的海上廊道的第一批貨物。歐盟執行委員會（EU Commission）希望這批貨明天開放通行。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）曾警告，透過海運的援助物資數量，對於避免加薩饑荒的幫助極微小。

人道工作者和聯合國官員表示，鬆綁卡車進入加薩的限制，比空投或海運援助更有效率。

美國軍方表示，今天向加薩空投了超過4萬1000份餐食；加拿大也表示將加入空中援助運送的任務。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130310