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以色列：週末空襲鎖定哈瑪斯二把手 未知成功與否

2024/3/12 14:00
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（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）以色列今天表示，週末針對加薩空襲是鎖定哈瑪斯（Hamas）二把手伊薩（Marwan Issa），目前還在釐清是否已成功將他擊斃。

如果確認伊薩死亡，他將是以色列在這場持續5個月的戰爭中，擊斃的哈瑪斯最高級別官員。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會上表示，這次攻擊發生在「週六至週日」，針對加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營附近的一個地下設施。

哈加里說，「該組織的兩名高級成員使用那座設施」，其中包括「戴夫（Mohammed Deif）副手、10月7日大屠殺策劃者之一伊薩」。

戴夫領導哈瑪斯武裝分支卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades），被以色列控為10月7日攻擊的策劃者之一。

伊薩則因擅長藏匿而被稱為「影子人」，他是去年10月7日攻擊以色列並引發以哈戰爭的哈瑪斯3位高階領袖之一，據信自那以後他一直在指揮哈瑪斯的軍事行動。

哈加里在今天穆斯林齋戒月首日發布的聲明中表示：「我們還在判定攻擊結果，尚未收到最終確認。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130312

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