俄國防部：軍隊在烏東取得進展 占領頓內茨克州村莊
2024/3/12 21:58
（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯當局今天宣布，軍隊已攻占烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的村莊內韋爾斯克（Nevelske），俄軍近期已在該地區取得一些進展。
法新社報導，近來俄軍趁著烏克蘭彈藥和人力短缺，在烏國東部持續推進。俄羅斯將於本月15日到17日舉行總統大選。
俄國國防部發布聲明稱，俄軍已控制內韋爾斯克，並在頓內茨克州奪下「更有利的防線和陣地」。克里姆林宮早在2022年就聲稱已併吞整個頓內茨克州。
由於烏國亟需的西方軍援受到阻礙，過去3個月裡，烏軍在戰鬥中逐漸失利，並於2月棄守東部工業重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。
頓內茨克州是莫斯科先前宣布併吞的東、南部4州之一，該州的戰役可說是俄烏戰爭中最血腥的戰事之一。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130312
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