不滿教宗「白旗」言論 烏克蘭召見梵蒂岡大使
2024/3/12 09:00（3/12 09:10 更新）
（中央社基輔11日綜合外電報導）在天主教教宗方濟各（Pope Franci）建議烏克蘭應考慮對俄羅斯舉起「白旗」後，大為不滿的烏克蘭今天召見梵蒂岡駐烏克蘭大使。
法新社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭兩年後，教宗建議烏克蘭與俄國進行談判。烏克蘭憤怒拒絕，誓言「絕不」向俄國投降。
烏克蘭外交部在社群媒體上說：「由於教宗方濟各這番聲明，教廷大使應邀到烏克蘭外交部。」
烏克蘭外交部還說，梵蒂岡大使庫柏達斯（Visvaldas Kulbodas）被告知，基輔當局「對教宗有關『白旗』的言論感到失望」。
烏克蘭外交部表示，教宗的言論「鼓勵他們（俄羅斯）進一步無視國際法」。
「教廷元首應向國際社會發出信號，表明需要立即團結，確保正義戰勝邪惡，而且呼籲（談判）對象應是侵略者，而非受害者。」
現年87歲的教宗在週末播出的採訪中表示：「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」
這番言論激起了烏克蘭的怒火。在俄羅斯這兩年侵略期間，烏克蘭並不是首次因教宗的言論而不滿。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130312
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