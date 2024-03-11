教宗籲烏克蘭舉白旗談判 德外長批：令人不解

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（中央社法蘭克福11日綜合外電報導）針對天主教教宗方濟各呼籲烏克蘭與俄羅斯進行談判一事，德國外長貝爾伯克提出尖銳批評，稱她「不理解」教宗的立場；俄國則稱，教宗是在呼籲西方放棄其削弱俄國的野心。

法新社報導，在俄國全面入侵烏克蘭逾2年之際，教宗方濟各（Pope Francis）接受瑞士廣播電視台（RTS）專訪時表示，烏克蘭應該「勇敢舉起白旗進行談判」，這番言論在上週末引發軒然大波。

對此，貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨晚在公廣頻道德國第一電視台（ARD）訪談節目中表示：「我無法理解。」她還說：「我想，有些事情只有親眼所見才能理解。」

自俄烏戰爭爆發以來，貝爾伯克已多次前往基輔，她說，當她與因戰爭受苦的烏克蘭兒童交談時，「我問自己：教宗在哪裡？教宗必須知道這些事情」。

貝爾伯克說，如果烏克蘭和其盟國「現在不展現力量，就不會有和平」。她呼籲：「我們必須支持烏克蘭，並盡我們所能，確保它可以保衛自己。」

另一方面，義大利安莎通訊社（ANSA）報導，俄國表示，教宗呼籲烏國與莫斯科當局進行談判以結束戰爭，是在要求基輔當局的西方盟國放棄其擊敗俄國的野心，並承認西方在俄烏戰爭中的錯誤。

安莎通訊社引述俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說法報導：「在我看來，教宗是在要求西方放下野心，並承認自己的錯誤。」

路透社報導，沙卡洛娃稱，西方的野心是削弱俄羅斯，正利用烏克蘭作為達成這項野心的工具。

至於俄羅斯，她說「我們從未阻撓談判」，並稱烏克蘭局勢已「陷入死胡同」。

烏克蘭昨天斷然拒絕教宗的呼籲。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，教宗正在進行「虛擬調解」，而烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）回應，烏方永遠不會投降。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130311