馬來西亞阿拉襪事件 國家元首諭令莫火上加油
2024/3/27 19:51
（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）馬來西亞KK超商阿拉襪事件，引發穆斯林社群不滿，全案雖進入司法程序，抗議抵制風潮仍持續發酵，國家元首伊布拉欣今天諭令莫火上加油，盼記取教訓強化彼此團結。
馬來西亞媒體連兩週來持續關注「KK襪子風波」。位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日販售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發，穆斯林社群反彈之餘，在多元種族的馬來西亞社會則有不同的聲音。
國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）今天下午透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文，說明有關當局已採取行動，他人無需再煽動憤怒情緒。
他要求莫再火上加油。
伊布拉欣認為，採取行動並非僅為達到懲罰的目的，也是一個教訓，提醒並尊重馬來西亞人的敏感性。
他在臉書上說，持續的憤怒將毫無益處，社會各界尤其是社群領袖更要表現出成熟的行為舉止，相關各方最好從中記取教訓，加強團結。
伊布拉欣並呼籲能引領人民團結一致，而非分裂，讓大家在多元社會中了解彼此，避免類似事件再度重演。（編輯：高照芬）1130327
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