大馬阿拉襪事件持續發酵 巫青團長接獲死亡威脅

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）馬來西亞KK超商阿拉襪風波引發穆斯林社會軒然大波，全案進入司法程序，雖然KK超商門市遭丟擲汽油彈，但號召抵制超商的巫青團長也接獲死亡威脅，讓這起阿拉襪事件持續發酵。

大馬媒體連兩週來持續關注「KK襪子風波」。位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日販售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發，穆斯林社群反彈之餘，在多元種族的馬來西亞社會則有不同的聲音。

馬來西亞除華人與印度種族外，信奉伊斯蘭教的馬來人是主要人口結構，宗教對穆斯林來說是相當敏感議題。KK襪子事件發生後，穆斯林大力譴責，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）無疑是主導抗議抵制風潮人物。

阿克馬多次透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文認為，無論任何族裔或政治信仰，如有人侮辱伊斯蘭教，均將反對到底，這已然跳脫種族的問題，而是關乎著維護「伊斯蘭教的聖潔」。

KK超商是大馬本地營運逾30年的便利超商，擁有881間門市與5000名員工，是許多家庭的生計來源。

即便KK超商道歉，全案進入司法調查，阿克馬今天上午在臉書貼文仍執意持續抵制KK超商。多數大馬華人與印度社群觀察，城市地區門市或許影響不大，但鄉村地區門市相信會受不小衝擊，尤其不少員工是穆斯林，如果持續抵制，勢必影響家庭經濟。

這起KK超商阿拉襪事件，相繼引發朝野政治人物與社會各界不同程度討論，更發生死亡威脅案件。阿克馬昨天在臉書公開聲稱接獲死亡威脅訊息，並說明不會因此退卻，仍繼續抵制KK超商。麻六甲警方在第一時間傳喚一名年逾6旬的華裔老翁協助調查。

昨天清晨，位於霹靂州的一家KK超商門市疑遭投擲汽油彈，萬幸的是汽油彈並未引爆，沒有人員傷亡。警方仍在調查犯案動機與尋找犯罪嫌疑人。

不少政治人物認為應設下停損點，首相安華（Anwar Ibrahim）曾指出，不要再身陷其中，彷彿國家發生什麼嚴重災難，因為「我們也難免犯錯」，大馬無可避免的是多元種族國家，必須停止無休止爭論。

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值得注意的是，對於阿克馬認為超商無法藉道歉解決問題，有關當局須採取行動以達殺一儆百之效，曾在2009年到2018年同樣擔任巫青團長的凱里（Khairy Jamaluddin）看法顯然大不同。

大馬多家媒體報導，凱里認為不應再打擊KK超商出售印有阿拉襪子事件，「是時候該收手了」，應適時讓有關當局調查並伸張正義，否則這起事件可能會影響各種族之間、穆斯林與非穆斯林之間的關係。（編輯：陳惠珍）1130327