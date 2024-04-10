大馬穆斯林共慶開齋節 盼不分種族宗教團結互助

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（中央社記者黃自強吉隆坡10日專電）馬來西亞穆斯林今天共同慶祝開齋節，國家元首伊布拉欣伉儷在國家皇宮祈禱室進行開齋節祈禱，各地穆斯林也在清晨集聚清真寺，盼不分種族與宗教共同團結大馬。

伊布拉欣（Sultan Ibrahim）伉儷上午在首相安華（Anwar Ibrahim）與內閣部長陪同下，於國家皇宮祈禱室與約200名穆斯林進行開齋節（Hari Raya Aidilfitri）祈禱，這也是伊布拉欣今年1月31日宣誓就任第17任國家元首後，首度在國家皇宮進行開齋節祈禱。大馬掌璽大臣昨晚觀月後透過電視直播宣布今天慶祝開齋節。

伊布拉欣昨晚先透過社群媒體平台臉書（facebook）發文，呼籲要不分種族與宗教，強化彼此友誼與團結，值此開齋節之際要能相互秉持寬宥之心。

首相安華發表開齋節致詞認為，大馬需要透過社會各個階層努力，不分族群與宗教提升國家尊嚴，不能以各種理由對抗或排擠任何種族或信仰的群體。

他表示，寬宥是伊斯蘭教的重要精神，大家都會犯錯，應利用開齋節反省並為昔日犯下的錯誤道歉。

安華並以目前所領導的團結政府為例，說明政府不會僅要求獲得認同與讚揚，更需要具有建設性的批評。

大馬穆斯林今天早上紛赴各地清真寺進行開齋節祈禱，位於吉隆坡鐵道局總部附近的國家清真寺（Masjid Negara Malaysia）清晨集聚祈禱人潮，穆斯林抱持虔誠敬意魚貫地進入清真寺，包括本地穆斯林、穆斯林移工都靜坐等待宗教司主持祈禱儀式。

也有穆斯林整齊排坐在國家清真寺外走廊空間，隨著宗教司的引領祈禱。

雪蘭莪與吉隆坡歷史與文化資產協會主席陳亞才（Tang Ah Chai）受訪指出，穆斯林從今天起慶祝開齋節，但開齋節前的一個月是齋戒月（Ramadan），穆斯林從3月12日開始的齋戒月期間，身體健康的穆斯林必須從黎明至日落封齋，不得進食。

陳亞才指出，穆斯林期望能在齋戒月期間好好反思自省，同時也要擱置爭議與衝突，進一步讓穆斯林之間情誼更為鞏固。

對於今年的開齋節，在野政黨人士認為大馬民眾受物價上揚影響，對生活成本節節上升表示憂心。前首相兼國民聯盟（Perikatan Nasional）主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）發表賀詞說，今年開齋節將可能是最具挑戰的一年。

另外，國家元首伉儷今天上午結束祈禱後也在國家皇宮宴請首相安華、內閣閣員與各國使節約400名貴賓。（編輯：陳惠珍）1130410

馬來西亞穆斯林10日共同慶祝開齋節，位於吉隆坡鐵道局總部附近的國家清真寺（Masjid Negara Malaysia）清晨集聚祈禱人潮。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月10日

馬來西亞穆斯林10日共同慶祝開齋節，穆斯林以虔誠敬意祈禱。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月10日

馬來西亞穆斯林10日共同慶祝開齋節，圖為穆斯林在天色尚未大亮之際，即在國家清真寺的走廊等待入內祈禱，並在祈禱前與親友聯絡祝福開齋節快樂。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月10日