大馬海外華文書市 台灣作家分享創作理念成亮點

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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）第18屆馬來西亞海外華文書市受到星馬讀者青睞，今年書展除首相安華經典著作「亞洲文藝復興」中譯本上市受關注外，台灣作家戴晨志、張曼娟、黃山料等人分享創作理念，成為最大亮點。

第18屆馬來西亞海外華文書市從6日起到14日在吉隆坡城中城會展中心（KLCC）舉行，今年書展主題是「百年樹人」，寓意培養人才並非一朝一夕之功，而是需要長期的努力。

台灣暢銷冠軍作家黃山料於書展開幕日率先登場，舉行「心很小，裝喜歡的事就好」新書發表會。大馬媒體形容這是黃山料首度描寫家庭關係的心靈救贖小說，帶來療癒人心的救贖，相信壞事會慢慢過去，好事會慢慢靠近。

負責引進台灣館各類書籍的大馬大眾書局採購部經理施慧儀（Joann See）表示，今年書展匯聚大馬、台灣、新加坡、中國等知名作家與本地讀者分享創作理念，從與讀者近距離互動中，對長遠推動並提振馬來西亞的華文教育扮演著潛移默化效果。

她指出，大馬是多元種族國家，華人約占22.6%，華人在政府教育體系之外也有「獨立中學」（獨中）的華文教育體系，華人父母注重傳統華文能力培養，每年的海外華文書市都有大批華人讀者參與，不乏有通曉華文的非華人社群也共襄盛舉，感受華文書香氣息。

在台灣作家部分，施慧儀說，台灣館每年都是海外華文書市吸睛焦點，今年書展除戴晨志、張曼娟等知名作家分享創作理念，也有黃山料、Peter Su（蘇世豪）等新生代作家與華文讀者交流，其中，Peter Su的新書「分開之前，先學會道別」還特別讓大馬讀者搶先首發購買。

施慧儀也以來自台灣的日本人妻李語希為例，說明新書「貓咪帶我闖入迷霧森林——只為了和你們相遇」特別受到大馬讀者喜愛。

粉絲周珍（Jane Chou）受訪說，她從社群媒體平台臉書（Facebook）赫然發現這名日本人妻到大馬生活竟有如此讓人驚豔感受，「可能我們在大馬生活久了，很多東西是理所當然，沒有新鮮感」，但從李語希筆觸中感受到馬來西亞很不一樣，很多地方都值得細細品味與感動。

值得一提的是，今年書展特別展出安華（Anwar Ibrahim）的經典著作「亞洲文藝復興」中譯本。這本書是智行學會（Praxis Society）獲授權並從英文原書「The Asian Renaissance」翻譯。

根據智行學會發表聲明，「亞洲文藝復興」是安華在1996年擔任副首相期間出版的英文著作，闡述對亞洲文藝復興與亞洲復興的願景與遠景，讓更多人尤其是全球華人讀者，進一步瞭解安華並窺見他的思想及宗教信仰是如何影響了政治實踐。

馬來西亞海外華文書市匯聚來自台灣、馬來西亞、新加坡、英國、美國、加拿大、澳洲、比利時、中國與港澳等國家及地區最新出版品，也被視為東南亞最大的華文書展。（編輯：陳慧萍）1130411

第18屆馬來西亞海外華文書市在吉隆坡城中城會展中心舉行，今年書展主題是「百年樹人」，寓意培養人才並非一朝一夕之功，而是需要長期的努力。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月11日

第18屆馬來西亞海外華文書市受到星馬讀者青睞，圖為母親引導女兒閱讀繪本。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年4月11日