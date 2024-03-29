大馬通訊多媒體委員會：勿藉社媒散播極端挑釁言論

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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）馬來西亞KK超商阿拉襪事件，引發穆斯林社群軒然大波，全案進入司法程序，抗議抵制風潮持續發酵。大馬通訊及多媒體委員會今天發表聲明，籲停止藉社群媒體散播極端的挑釁言論。

大馬媒體連兩週來持續關注「KK襪子風波」。位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日販售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發，穆斯林社群反彈之餘，在多元種族的馬來西亞社會則有不同的聲音。

國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）27日透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文，說明有關當局已採取行動，他人無需再煽動憤怒情緒。

通訊及多媒體委員會（MCMC）今天發表聲明表示，KK阿拉襪事件發生後，通訊及多媒體委員會與警方合作，持續追查後續並要把涉案相關人等繩之以法。

根據今天發表聲明引述的統計數據，社群媒體與影音串流服務平台的「有害內容」明顯增加，去年共有3萬5490則內容遭刪除，而今年僅前兩個月就出現達2萬7115則有害內容，同樣遭到刪除。

聲明說，「有害內容」包括仇恨性言論、詐騙、非法銷售、賭博、假新聞等，這些內容都對大馬的社會制度形成重大威脅。

聲明並提醒社會各界不要透過社群媒體發表任何的挑釁言論，以及涉及3R（種族、宗教與王室）議題。

根據1998年「通訊和多媒體法令」第233條規定，舉凡分享淫穢和威脅性內容行為都屬犯罪，法院最高可判處一年有期徒刑或馬幣5萬令吉（約新台幣35萬元），抑或兩者兼施。（編輯：陳惠珍）1130329