大馬肉骨茶國會再延燒 旅遊部長籲尊重多元文化

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（中央社記者黃自強吉隆坡13日專電）馬來西亞已將肉骨茶列美食遺產，卻屢遭部分穆斯林反彈，認為與豬肉為食材有關，這項話題今天再次成為國會質詢焦點。旅遊部長張慶信特別出示伊斯蘭黨6年前曾推薦清真肉骨茶的剪報，籲彼此尊重多元文化。

馬來西亞是多元種族國家，除馬來人外，也有華人與印度人，但馬來人信奉伊斯蘭教，飲食戒律不吃豬肉，食品要符合清真認證規範，肉骨茶（Bak kut teh）今年2月成為國家美食遺產，不僅是在野國會議員質詢焦點，更是馬來社群關注話題。

東方日報等大馬媒體報導，旅遊、藝術及文化部（MOTAC）部長張慶信（Tiong King Sing）今天在國會進行部門總結報告澄清，肉骨茶有分為清真與非清真食品，政府根據2005年國家遺產法令（645法令），將肉骨茶列為國家美食遺產，和宗教或種族無關。

他認為，國會議員應維護團結和諧，尊重多元文化。

不過，有多位反對黨議員表達不滿，張慶信在國會殿堂出示伊斯蘭黨6年前曾推薦清真肉骨茶剪報，回應在野黨的批評聲浪。

屬於團結政府的國會議員在國會展示清真肉骨茶包，說明除肉骨茶其實也有清真肉骨茶。

肉骨茶歷史可追溯到19世紀初在巴生港（Port Klang）一帶工作的福建人，藉以補充體力，肉骨茶由草藥佐以豬（肉）骨煲製而成，但其中涉及大馬多元種族及複雜的族群政治討論，主要原因在於肉骨茶非屬清真穆斯林食品。

其他如雞骨茶、海鮮肉骨茶或羊肉肉骨茶若符合清真認證，就能夠讓包括穆斯林在內的大馬全體人民品嚐。

另外，張慶信透過社群媒體平台臉書（Facebook）貼文稱肉骨茶精髓在藥材湯底，任何人都可選擇放置的食材，肉骨茶的福建話是Bak kut the，而Bak的意思是「肉」，並非「豬肉」。

肉骨茶長期以來是華人社群美食之一，是不少國際老饕最愛，但穆斯林敬而遠之，公正黨籍國會議員去年希望將肉骨茶列入國家美食遺產，結果引發軒然大波，但馬來西亞今年2月終將肉骨茶在內的10種美食列為國家美食遺產。（編輯：韋樞）1130313

大馬是多元種族國家，美食文化多元，其中華人美食肉骨茶極具特色。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月13日