伊斯蘭齋戒月首日 印尼穆斯林傍晚在清真寺開齋

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）印尼齋戒月從今天開始，穆斯林這個月從日出至日落間禁食禁水，藉此學習節制誘惑，以迎接一年中最聖潔的月份。今天傍晚日落宣禮後，穆斯林和家人一起開齋，或與朋友齊聚清真寺，共同祈禱並享用開齋飯。

穆斯林齋戒月從今天開始，日出到日落之間信徒禁食禁水，是伊斯蘭教的核心之一。雅加達市區的阿爾阿札清真寺（Al-Azhar）在太陽西下後，聚集近百名穆斯林準備共同開齋，清真寺的工作人員準備裝有麵包和甜點的飯盒，免費供民眾開齋食用。

傍晚日落宣禮後，穆斯林開始享用清真寺準備的飯盒。大學生瑞斯奇（Rizky）與朋友到清真寺開齋，他說，齋戒月期間共同開齋是印尼人的傳統，通常是與家人一起，但因為他的家人不在雅加達，才選擇到清真寺開齋，並說「這是撫慰思鄉之情的一種方式」。

瑞斯奇向中央社解釋：「齋戒月禁食對穆斯林而言很重要，我們必須學習如何在這個月克制自己的慾望。」

印尼穆斯林在齋戒月期間，從日出至日落間禁食禁水，各地清真寺破曉前會播放宣禮，在這之前，穆斯林須完成封齋飯（sahur），之後約13小時不得進食或喝水，直到傍晚日落宣禮後，才能吃開齋飯（iftar）。

許多印尼穆斯林會在這段時間勤讀可蘭經反省自身，藉此學習節制誘惑並行濟貧善事，以迎接一年中最聖潔的月份。

在阿爾阿札清真寺開齋的穆斯林伊森（Isha Husein）向中央社表示，齋戒月禁食對印尼和世界各地的穆斯林都非常重要，這是一個很好的行為，是伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammad）所教導的，不僅有利於健康，也對靈性有利。

他說：「齋戒月期間，我們也幫助窮人，這是我們身為印尼人對弱勢所負的責任。」

穆斯林比亞特（Biat）今天傍晚下班後，與同事一起到清真寺開齋，她向中央社表示，在齋戒月期間，她會更常到清真寺禱告，然後和朋友一起吃開齋飯，她說，這是展現兄弟姐妹情誼的形式，也就是與他人分享。

印尼2.7億人口中約有9成是穆斯林，是全球穆斯林人口最多的國家。齋戒月開始那天，雅加達的餐廳大多會正常營業，但部分在街邊的餐廳或咖啡廳會在玻璃窗外掛上布簾，以示對禁食者的尊重。（編輯：郭中翰）1130312

位於雅加達市區的阿爾阿札清真寺在齋戒月期間會提供免費飯盒，給穆斯林開齋使用。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年3月12日

雅加達的阿爾阿札清真寺12日在太陽西下後，聚集近百名穆斯林共同開齋。清真寺備有裝著麵包和甜點的飯盒，免費供民眾開齋食用。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年3月12日