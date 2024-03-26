工廠負責人非穆斯林 裝訂可蘭經遭大馬法院判罰款

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（中央社記者黃自強吉隆坡26日專電）馬來西亞保障宗教自由，但聯邦宗教是伊斯蘭教，如違反宗教等敏感議題會受處罰，一名印刷廠經理被控將一批可蘭經送往非穆斯林擁有的工廠裝訂，法院判罰6000令吉（約新台幣4萬2000元）。

馬來西亞KK超商最近因販售阿拉襪引發爭議，抗議風潮迄今未停歇。這起發生於去年下半年的抵觸1986年可蘭經文印刷法令案件的最新判決，再引發關注。

新海峽時報（New Straits Times）報導，印刷廠經理依朵拉（Idora）被控去年9月間將2540本可蘭經送到非穆斯林擁有的工廠（non-Muslim-owned factory）裝訂，有關單位發現這批印刷的可蘭經沒有遵守可蘭經印刷管制與執照局發出執照的條件，決定充公。

馬來西亞法律規定必須確認可蘭經印刷、發行與出售程序都要由穆斯林處理，並確保可蘭經文字能隨時受到保護。

報導指出，依朵拉未能遵守規定，觸犯1986年可蘭經文印刷法令相關規定，如果根據法條將判處5年以下有期徒刑，或罰款最高馬幣5萬令吉。

依朵拉面對法官審理時當庭認罪，最終被判罰款馬幣6000令吉，如無力繳交則須坐牢6個月。依朵拉最終選擇繳納罰款。

馬來西亞政府規定，如涉及違反種族、宗教與王室的敏感性議題，將遭受法律制裁。（編輯：高照芬）1130326