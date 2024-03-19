大馬超商販售阿拉字眼襪子 穆斯林抗議愈演愈烈

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（中央社記者黃自強吉隆坡19日專電）宗教在馬來西亞是敏感議題，KK超商販售有「阿拉」的字眼襪子引發爭議，穆斯林認為將「阿拉」置於腳下是極大侮辱，業者雖發出道歉聲明，但目前正值齋戒月期間，抗議抵制風波愈演愈烈。

大馬警方今天採取突襲行動，檢查涉及供應印有「阿拉」字眼襪子的業者，搜出5雙被KK超商退回的襪子。警方並檢查業者從中國進口的1萬8800雙襪子。

KK超商是馬來西亞本地營運逾30年的便利超商，擁有881間分店與5000名員工，是許多家庭的生計來源。

大馬憲法雖保障宗教自由，但聯邦宗教是伊斯蘭教，如涉及違反3R（種族、宗教與王室）等敏感性議題，將遭受大馬法律制裁。

位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發後，由於目前正值齋戒月（Ramadan）期間，這起事件在穆斯林社群間引發軒然大波，KK超商緊急滅火召開記者會道歉，在超商門外設置電子螢幕看板，發表道歉與解釋聲明，除提及下架爭議產品，也說明要維護大馬多元種族與宗教和諧。

巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）今天透過社群媒體臉書（Facebook）持續發文，要求繼續抵制KK超市，強調要狠狠教訓貶低宗教與種族議題的人。

大馬媒體高度關注這起涉及穆斯林並持續發酵的議題，大馬伊斯蘭知識研究所（IKIM）總監默罕穆德艾薩姆（Mohamed Azam Mohamed Adil）在臉書分享媒體報導認為，這起事件觸及3R議題，如確認是業者在疏忽下販售這款襪子，應予嚴懲，以儆效尤。

他說，這種事件非首次發生，大馬人要了解各個宗教的敏感性，了解什麼事情可不可以做的界限。

身為副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）宗教顧問的默罕穆德凱鲁丁（Mohd Khairuddin Aman Razali）稱，大馬是伊斯蘭國家，這並非可以玩弄的小事，尤其這事還發生在齋戒月期間，必須顧及穆斯林的感受。

主管宗教事務的大馬首相署（宗教事務）部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Bin Mokhtar）說，「阿拉」對穆斯林來說是極為崇高的字眼，無法容忍將「阿拉」置於腳下，這是侮辱的行為。

馬來西亞房屋和地方政府部部長倪可敏（Nga Kor Ming）則出面緩頰，他稱各界應以寬容態度對待KK超市的無心之失，因為厚道、養良與寬容是大馬多元社會的成功之道，這間超市既已道歉，就無需在傷口撒鹽。

馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）在臉書貼文，他對超商販售印有「阿拉」字眼襪子感到憤怒與悲傷，這個字受到所有穆斯林重視，目前正值齋戒月，不應有引起憤怒的事情。

大馬警方目前接獲關於襪子事件數十起報案，也會傳喚涉案相關人士。警方會依刑法第298A破壞宗教和諧、分裂或傷害團結，以及1998年通訊及多媒體法令第233條有關不當使用網路設施或網路服務展開調查。（編輯：周永捷）1130319