馬來西亞阿拉襪案開庭 KK超商創辦人拒認罪

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（中央社記者黃自強吉隆坡26日專電）馬來西亞KK超商販售印有「阿拉」字眼襪子，遭控「傷害他人宗教情感」等罪名；位於莎阿南的法院今天首度開庭，但KK超商創辦人蔡志權等人均拒絕認罪。全案將在4月29日再開庭。

大馬檢方控告KK超商與新建昌公司等5人，警方調查認為涉嫌違反刑法第298條「傷害他人宗教情感」與第109條「教唆罪」。

「KK襪子風波」延燒迄今進入第二週。位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發後，在穆斯林社群引發軒然大波。

KK超商創辦人蔡志權雖與供應商召開記者會致歉滅火，大馬伊斯蘭發展局（JAKIM）也祭出嚴厲警告，但巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）仍呼籲抵制KK超商，說明這關係著「伊斯蘭教的聖潔」。

這起事件各界看法不一，首相安華（Anwar Ibrahim）籲請外界莫扮演「法官」角色，應交由司法機關調查、起訴與判決。

大馬媒體報導，安華並沒有小看這起事件，不允許任何人侮辱伊斯蘭教，如果被調查者有罪就要逮捕並起訴，交由法官審判，外界不應在「KK襪子風波」議題扮演法官定罪。

根據警方調查，KK襪子風波以來，共接獲共178起不滿的檢舉案。大馬聯邦宗教是伊斯蘭教，並保障宗教自由，但如涉及違反3R（種族、宗教與王室）等敏感性議題，將遭受法律制裁。

大馬媒體報導，法院今天開庭受到大批媒體關注，警方派大批警力防範發生意外事故，涉案5名被告均否認犯罪，法官諭令交保候傳。

大馬目前正值齋戒月，卻因KK超商販售印有阿拉字眼襪子事件，受到網友關注，抵制風潮迄今無法消停。（編輯：陳慧萍）1130326